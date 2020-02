Racismo: Adepto do Espanyol detido por insultos no jogo com Wolverhampton

O adepto dos Espanyol foi detido e expulso do jogo da formação espanhola no terreno do Wolverhampton, na quinta-feira, por alegados insultos racistas, noticia hoje a agência EFE.

O adepto de 24 anos terá protagonizado gestos e insultos racistas dirigidos ao jogador espanhol dos 'wolves' Adama Traoré, explicou a polícia de Wolverhampton, acrescentando que o mesmo permanece sob custódia policial.

O 'wolves', treinado pelo português Nuno Espírito Santo, venceu a formação catalã por 4-0, na quinta-feira, em jogo da primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa, com três golos de Diogo Jota e um de Rúben Neves.