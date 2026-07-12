Quer um pedaço do relvado da final do Mundial? FIFA está a vendê-los por 390 euros

Relvado do MetLife Stadium, em Nova Jérsia, onde será disputada a final do campeonato do mundo será cortado em pequenos pedaços. A FIFA já está a comercializar este “souvenir”, mas alerta que só envia as encomendas depois do jogo.

Para quem não chega a memória do golo de levantar o estádio, ou do remate certeiro no último minuto dos descontos do tempo regulamentar, a FIFA propõe um “souvenir” no mínimo original: por algumas centenas de euros, os adeptos vão poder comprar um pequeno pedaço do relvado onde será disputada a final do Campeonato do Mundo de Futebol.



Relvado da final do Mundial 2026 em Nova Jérsia à venda pela FIFA D.R.

“Possua uma autêntica peça da história do futebol com um genuíno fragmento do relvado do FIFA World Cup 2026, preservado permanentemente num bloco acrílico premium”, refere a FIFA na sua página oficial. Juntamente com o pedaço de relvado vem uma “pen” USB com um vídeo que garante a autenticidade de cada peça.

Cada pedaço do relvado do MetLife Stadium, em Nova Jérsia, tem 17,5 por 17,5 e 17,5, mas a FIFA não diz qual a unidade de medida que está a utilizar, razão pela qual não é possível perceber a dimensão desta peça de coleção pela qual pede 390 euros aos consumidores europeus. Para os EUA, o valor são 450 dólares.

Este “artigo exclusivo foi concebido para colecionadores, adeptos e entusiastas do futebol”, diz a FIFA, alertando, contudo, os potenciais compradores para algo que parece bastante óbvio: “as encomendas só serão expedidas após a Final do FIFA World Cup 2026”, que terá lugar a 19 de julho.