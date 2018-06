No comunicado revelado na passada quinta-feira, dia 31, o Conselho Directivo do Sporting operou uma reviravolta dos seus órgãos sociais, com a substituição da Mesa da Assembleia Geral (MAG) do clube e o respectivo presidente (Jaime Marta Soares) através da criação de uma comissão transitória da MAG, composta por Elsa Tiago Judas, Trindade Barros e Yassin Nadir Nobre.

O Conselho Directivo justificou a decisão com "a renúncia em bloco da MAG" e a "renúncia da maioria dos membros do Conselho Fiscal e Disciplinar, e por não terem sido iniciados pelos mesmos os procedimentos legais e estatutários a que estão vinculados e que permitiriam o normal funcionamento do clube e a consequente defesa dos superiores interesses" do Sporting. Com estas mudanças, a comissão transitória decidiu ainda a substituição do Conselho Fiscal e Disciplinar demissionário. Em resposta, Marta Soares afirmou que não tinha formalizado a sua demissão. A criação de uma comissão transitória não está sequer prevista nos estatutos do clube verde e branco.

Mas quem são os responsáveis pelo novo órgão social do clube?

Elsa Tiago Judas, a líder deste grupo, é descrita pelo comunicado do Sporting como advogada, professora universitária e doutoranda em Direito. A professora na Universidade Lusíada de Lisboa é investigadora de Direito Internacional Privado no mesmo local e mantém um espaço de comentário esporádico na Sporting TV.



A jurista e advogada, que é agora presidente da comissão transitória da Mesa da Assembleia Geral do Sporting, está a tirar o doutoramento em Direito Desportivo e é membro da associação de protecção e ajuda aos animais PRAVI. No seu perfil de Facebook, Elsa Tiago Judas assinala odiar "ODEIO TOURADA E TAURICIDAS, CIRCOS COM ANIMAIS, CAÇA E PESCA E QUALQUER DITO EPECTACULO QUE ENVOLVA ANIMAIS" [sic].

Já Trindade Barros é, também ele, advogado, professor universitário e doutorando em Direito na Universidade Lusíada de Lisboa. Segundo o seu perfil de LinkedIn, é o fundador da firma de advogados com o seu nome em Lisboa e especialista legal de franchising para a associação portuguesa da área.

E, por sua vez, Yassin Nadir Nobre é descrito como um empresário e gestor. Nas redes sociais, indica ser general manager do Quiosque do Carmo, situado no Largo do Carmo, em Lisboa. Estudou na IADE - Creative University e é também sócio do bar Pub Português, situado no Bairro Alto, na Rua da Barroca, Lisboa.

Estes três representantes do órgão social transitório convocaram "uma Assembleia Geral Ordinária para o dia 17 de Junho para aprovação do Orçamento da época 2018/19, aprovação de duas alterações estatutárias e análise da situação do clube e prestação de esclarecimentos aos sócios" e a "convocação de uma Assembleia Geral Eleitoral para a Mesa da Assembleia Geral e para o Conselho Fiscal e Disciplinar para o dia 21 de Julho", como pode ler-se no comunicado do Sporting.