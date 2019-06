Segundo o Diário de Notícias, as ginastas encontram-se no quinto lugar do ranking mundial. Há quatro anos que a base Bárbara Sequeira não treinava nem competia, e Francisca Maia, a volante, estreou-se esta época como sénior. Bárbara Sequeira já contava com três medalhas: uma de prata e duas de bronze, conseguidas no Europeu de 2013. Já Francisca Maia conseguiu o bronze no Mundial de 2014 e ouro no Europeu de 2015.



Ginastas surpreendidas com sucesso

As ginastas acrobatas Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca Sampaio Maia admitiram alguma "surpresa" pela conquista de duas medalhas nos II Jogos Europeus.



"É muito bom, treinámos imenso para isto. Foi uma boa experiência. Estamos muito felizes. [A ausência, de última hora, da Rússia] Deu-nos outra esperança, mas acho que nunca fomos a contar que íamos sair daqui com duas medalhas. A nossa competição é muito grande, todos os grupos são muito bons", disse Bárbara Sequeira, de 23 anos.



"A expectativa está sempre lá, mas o nosso objetivo é fazer o nosso melhor, o que treinámos, e as medalhas vêm por acrescento. Estamos prontas. Cansadas, não. Em altura de prova não há cansaço, apenas energia para o fazer o nosso melhor", disse Francisca Maia, de 20 anos.



Já Francisca Sampaio Maia admite que alimenta o sonho de um dia ir aos Jogos Olímpica e revela que estes dois pódios constituem uma "experiência incrível".



O trio trabalha quatro horas por dia, menos ao domingo, pelo que, quando está no topo da pirâmide nos exercícios, não hesita: "Eu confio nelas. Treinamos demasiado para não confiar nelas".



Por seu lado, o treinador Lourenço França estava, naturalmente, muito satisfeito com a prestação das ginastas lusas.



"Não estava à espera. O segredo do sucesso reside no grande trabalho que nós fazemos todos os dias. Numa final, tudo pode acontecer, e aconteceu aquilo que nós gostávamos, o que é sempre espetacular", afirmou.



As ginastas chegam a Portugal na segunda-feira. São esperadas no aeroporto Sá Carneiro às 20 horas.

Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca Sampaio Maia, do Acro Clube da Maia, conquistaram hoje a medalha de prata no exercício combinado de ginástica acrobática dos II Jogos Europeus, o terceiro pódio das ginastas em Minsk e o quarto de Portugal. A Bélgica terminou com 29.960 pontos, enquanto Portugal ficou com 29.110 e a Bielorrússia com 29.060, no terceiro lugar.O trio já tinha amealhado uma medalha de prata no exercício dinâmico e uma de bronze na prova de equilíbrio, no sábado. As três ginastas são treinadas por Lourenço França, que já conta com uma experiência de 26 anos.