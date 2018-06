O presidente da SAD do Sporting, José Sousa Cintra, está à procura de um novo treinador para os "leões", depois de confirmada a saída de Sinisa Mihajlovic. O sérvio foi contratado pelo presidente destituído, Bruno de Carvalho, para subsitutir Jorge Jesus, mas nem chegou a efectuar qualquer treino à frente do plantel do clube de Alvalade.Segundo o Record, são quatro os possíveis sucessores: Rui Faria, Sá Pinto, José Couceiro e Carlos Carvalhal. Saiba tudo sobre os técnicos desejados pelos "leões" aqui