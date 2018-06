O dia chegou e nada aconteceu. Bruno de Carvalho e os restantes membros do Conselho Directivo cessante do Sporting tinham até ao fim desta quarta-feira para responder à nota de culpa imposta pela Comissão de Fiscalização - que implicava a sua suspensão, a partir do passado dia 13 de Junho -, mas não o fizeram.

Sendo assim, Bruno de Carvalho (presidente), Carlos Vieira (vice-presidente) e Rui Caeiro, Alexandre Godinho, José Quintela, Luís Gestas e Luís Roque (vogais) deverão conhecer as suas penas na próxima semana, de acordo com o Diário de Notícias. E o resultado do castigo poderá ser preponderante até para perceber se o antigo líder do clube poderá recandidatar-se.

Existem quatro possibilidades de pena que podem ser aplicadas: o arquivamento do caso, a repreensão, a suspensão e a expulsão. Caso Bruno de Carvalho seja suspenso por um período que ultrapasse o dia das eleições do Sporting, que se irão realizar no dia 8 de Setembro, não poderá ir a votos uma vez que um recurso não tem efeitos suspensivos.

No entanto, segundo o Diário de Notícias, se Bruno de Carvalho receber ordem de expulsão como sócio do Sporting, poderá apresentar recurso e recandidatar-se nas eleições, uma vez que o recurso tem efeitos suspensivos nesta situação. Isto não quererá dizer que Bruno de Carvalho fique como presidente novamente no imediato, já que, se o seu recurso for recusado, o clube terá de ir novamente a eleições e todos os actos de gestão serão anulados.