"O meu telefone não para. Ligou-me a minha avó e o meu irmão... que diz que se vai gabar aos amigos todos e depois me enviou uma mensagem a dizer 'Feliz 40K (milhões)', chamando a atenção para os meus seguidores." Entretanto, já ultrapassaram os 82 milhões.



Nascida a 13 de março de 2004 em Atlanta, no estado norte-americano da Geórgia, Cori Gauff cedo revelou aptidão para o desporto – o que não é de estranhar, uma vez que a mãe também praticou atletismo na Universidade da Flórida e o pai se destacou no basquetebol, na Universidade da Geórgia –, experimentando ginástica e futebol antes de optar definitivamente pelo ténis, aos sete anos.



Foi nessa altura, e precisamente para dar a Cori "mais oportunidades de ter uma carreira profissional na modalidade", que a família (incluindo os dois irmãos mais novos da tenista, Codey e Cameron) se mudou de Atlanta para Delray Beach, na Flórida – onde atualmente a rapariga prossegue os seus estudos, do ensino secundário, lecionados em casa, pela mãe.



Foi no 2.º ano que descobriu o ténis – e o pai foi o seu primeiro treinador, sendo logo substituído, "porque a miúda revelou demasiado talento" por Gerard Loglo, na Academia New Generation, na Flórida, viajando aos 11 anos até França, para ser avaliada por Patrick Mouratoglou, que a recomendou para a Fundação Champ Seed, que ajuda aspirantes as tenistas com poucos recursos financeiros a avançar na carreira.



Aos 13, qualificou-se para a final de raparigas do Open dos Estados Unidos e em maio de 2018 entrou para Federação Internacional de Ténis, competindo (e vencendo), em junho, o Open de França. Seguiu-se nova vitória no Open dos Estados Unidos, em pares, ao lado de Caty McNally, e o campeonato da Orange Bowl, em que se sagrou campeã de sub-18.



Março de 2019 marcou a sua estreia na Associação Feminina de Ténis (WTA), com vitória sobre Caty McNally no Open de Miami, a que se seguiu a cobiçada qualificação para Wimbledon, onde derrotou e eliminou a favorita do torneio, Venus Williams.



Com uma fortuna atualmente estimada em 500 mil dólares – mas que, segundo a revista Forbes, será de 1 milhão, ou mais, no final do ano –, Cori tem a gestão da carreira entregue à agência de Roger Federer, Team8, e conta com contratos de patrocínio com a New Balance (após batalha com a Nike), a Head (fabricante de raquetes) e a Barilla (marca de massas alimentícias italiana).



Com a vitória sobre Venus Williams, tornou-se a mais jovem vencedora de um encontro em Wimbledon desde Jennifer Capriati, em 1991 (também tinha 15 anos) e a mais jovem vencedora de um encontro dos Grand Slams (quatro principais torneios de ténis) desde Anna Kurnikova, no US Open de 1996.