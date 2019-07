Antigo dirigente do Benfica detido pela PSP após nove anos em fuga

Foi detido na última quinta-feira pela PSP o antigo dirigente do futsal benfiquista Luís Jorge Lopes Moreira, segundo revela o jornal 'Público'. Em fuga desde 2010, ano em que escapou de uma prisão em Fortaleza, no Brasil, onde aguardava extradição para Portugal, o português de 57 anos foi agora capturado pelas autoridades nacionais e já foi presente a primeiro interrogatório, estando sob medida de coação máxima.Antigo dirigente do Benfica, Luís Moreira deixou o clube da Luz em 2008, tendo-se mudado para o Brasil, país no qual foi detido pelas autoridades a 30 de março de 2010, por suspeitas de burlas e roubo de identidade, tanto em Portugal como no estrangeiro. Inicialmente detido na prisão de Itaitinga 3, no Ceará, acabou por ser transferido para um outro estabelecimento prisional, em Fortaleza, de onde fugiria em outubro.Para lá das suspeitas acima mencionadas, Luís Moreira é acusado no Brasil de bigamia, por ter contraído matrimónio com uma brasileira quando ainda era casado com uma cidadã portuguesa.