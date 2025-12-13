A "lista interminável de miúdos com talento", o "desgaste emocional" e as surpresas que não vai promover: o que disse Mourinho

José Mourinho fez este sábado, em declarações à BTV, a antevisão ao jogo entre o Benfica e o Moreirense, marcado para amanhã, domingo (18h00), em Moreira de Cónegos.



José Mourinho em conferência

"O Moreirense teve um início muito forte, não só em casa mas também fora. É uma equipa que joga bem, que tem muita gente experiente, que sabe como jogar este tipo de jogos. Um campo difícil, por diferentes circunstâncias. Uma equipa bem treinada por um jovem treinador que está a fazer uma boa carreira. Mas nós precisamos de ganhar e temos de ir com esse objetivo. Corremos muitos quilómetros na passada quarta-feira, não só os que corremos mas também o desgaste emocional, a pressão do jogo, a concentração necessária. Mas temos de ir com a vitória no pensamento. Já tivemos jogos fora de uma natureza similar: no Nacional, em Guimarães... De dificuldade elevada e conseguimos. Vamos com essa intenção", analisou, inicialmente.

O que vai ser possível transportar do jogo do Nápoles para este? "Espero que consigamos transportar a vontade. A concentração, motivação, responsabilidade, esse sentido de responsabilidade é fundamental. Porque depois, ao nível do jogo e da essência do jogo, são coisas completamente diferentes. Quem joga como o fez, quem já teve muita coisa positiva ao longo destas semanas, não com a mesma consistência nem com a mesma 'brilhanteza', mas fizemos coisas muito boas com o Nacional, um grande jogo com o Sporting, com o Bayer Leverkusen... Infelizmente não marcámos e sofremos. Uma 2.ª parte muito boa em Guimarães. Temos feito coisas muito boas, mas este jogo com o Nápoles foi conseguido do primeiro ao último minuto".

Haverá espaço para surpresas na convocatória? "Não, neste jogo não há espaço para surpresas. Mas uma coisa penso e obviamente que internamente digo e repito, se calhar convosco é a primeira vez: há tanto, tanto, tanto jovem de qualidade aqui que podia estrear um ou dois cada fim-de-semana. Obviamente que é importante dar um rumo e uma solidez, fazer as coisas de modo pensado, com continuidade, equilíbrio entre vir à primeira equipa e ter mais minutos nos escalões inferiores, mas no Benfica há uma lista interminável de miúdos com talento nos diferentes escalões e idades".