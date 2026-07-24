Processo de inquérito a Luciano Gonçalves arquivado pelo Conselho de Justiça da FPF

Por "falta de indícios suficientes de infração disciplinar"

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

O Conselho de Justiça da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou, esta sexta-feira, que arquivou o processo de inquérito instaurado a Luciano Gonçalves por "falta de indícios suficientes de infração disciplinar".



Luciano Gonçalves firme no Conselho de Arbitragem Luís Manuel Neves

Em causa estava uma investigação por "eventual prática de infração disciplinar" de Luciano Gonçalves, presidente do Conselho de Arbitragem, na sequência de uma denúncia de Duarte Gomes, que depois de se demitir do cargo de Diretor Técnico Nacional de Arbitragem alegou que um árbitro tinha partilhado consigo "um conjunto de informações que, pelo seu teor e sensibilidade, suscitaram preocupações institucionais muito relevantes".

No relatório hoje divulgado pelo Conselho de Justiça, é referido então que não foi possível provar que Luciano Gonçalves tenha divulgado antecipadamente nomeações de árbitros ou que algumas mensagens enviadas por este a outros agentes da arbitragem visassem influenciar resultados desportivos ou prometer certos benefícios.

Recorde-se que, durante este processo, foram ouvidas várias testemunhas, entre as quais os árbitros Hélder Malheiro e Fábio Veríssimo, bem como o próprio Luciano Gonçalves e Duarte Gomes.