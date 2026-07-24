Viktor Gyökeres está em Portugal e marcou presença no almoço de despedida de Trincão

Antes de rumar ao Al Ahli, craque português reuniu alguns dos amigos mais próximos que fez no Sporting e o sueco foi o convidado surpresa.

Viktor Gyökeres fez questão de não faltar ao almoço de despedida de Francisco Trincão. O internacional português, que está de saída do Sporting rumo ao Al Ahli, reuniu alguns dos amigos mais próximos que fez em Alvalade antes de iniciar a nova aventura na Arábia Saudita.

Trincão organizou um almoço no restaurante Girassol, no Montijo, que contou com várias caras bem conhecidas do plantel leonino. Entre elas, a presença que mais chamou a atenção foi a do antigo avançado do Sporting, que aproveitou os últimos dias de descanso antes de iniciar a pré-temporada ao serviço do Arsenal para se despedir do amigo.

Além de Gyökeres, também Maxi Araújo, Iván Fresneda, Pedro Gonçalves, Daniel Bragança e Eduardo Quaresma estiveram presentes no almoço.

O dia de Francisco Trincão foi particularmente emotivo. Antes do almoço, o extremo esteve na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete, onde se despediu dos antigos companheiros de equipa, da equipa técnica e de todo o staff do clube leonino.

Já Viktor Gyökeres continua em Portugal antes de regressar a Inglaterra. O internacional sueco foi visto esta quinta-feira a treinar de forma individual no Estádio do Cova da Piedade e aproveitou a ocasião para voltar a encontrar alguns dos amigos que deixou em Lisboa.