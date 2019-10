O presidente da federação búlgara de futebol, Borislav Mihaylov, demitiu-se esta terça-feira na sequência de cânticos racistas de adeptos do país durante o jogo frente à Inglaterra de apuramento para o Euro2020, que terminou com uma vitória de 6-0 para os ingleses.A decisão do antigo dirigente da União Búlgara de Futebol - que como jogador chegou a passar pelo Belenenses - acontece depois de um pedido para tal por parte do primeiro-ministro da Bulgária, Boyko Borissov, que ordenou que se cancelassem "todas as relações entre o governo, incluindo as financeiras, e a União [Búlgara de Futebol]".O encontro entre os dois países, realizado em Sófia, foi interrompido pelo árbitro por duas vezes, a primeira delas quando ainda só estavam cumpridos 30 minutos de jogo, com o juiz a fazer um anúncio através do 'speaker' do estádio, exigindo aos adeptos responsáveis para que parassem com as ações racistas, tendo ainda uma longa discussão com os dirigentes das duas seleções no final primeiro período.Os jogadores mais visados pelos adeptos búlgaros foram os três futebolistas negros em campo: Tyrone Mings, Marcus Rashford e Raheem Sterling. Além dos insultos contra alguns futebolistas ingleses, foram também visíveis nas imagens da transmissão televisiva que os adeptos da seleção anfitriã presentes no Estádio Nacional Vasil Levski, em Sófia, efetuaram saudações nazis.A federação búlgara já estava debaixo de uma sanção da UEFA, uma vez que uma tribuna de 5.000 lugares se encontrava fechada devido a incidentes racistas durante o jogo contra Kosovo, em junho.Ainda antes do jogo, vários jogadores da seleção inglesa falaram entre si sobre que decisão adotar caso ocorressem insultos racistas, tendo mesmo alguns, como o avançado do Chelsea Tammy Abraham, chegado a sugerir o abandono do jogo, mesmo não estando previsto no protocolo da UEFA.O próprio primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, condenou esta terça-feira os atos de "racismo ignóbil" ocorridos no jogo, exigindo uma "ação forte e rápida da UEFA"."O racismo ignóbil que vimos e ouvimos na noite de segunda-feira não tem lugar no futebol ou em qualquer outro lugar. Apoio completamente Gareth Southgate [selecionador inglês] e a equipa por estarem acima disso. Precisamos de ver uma ação forte e rápida da UEFA", escreveu Johnson na rede social Twitter.A Federação Inglesa de Futebol (FA) pediu, ainda na segunda-feira, que a UEFA "investigue de forma urgente" os incidentes, uma vez que "não é a primeira vez" que a equipa enfrenta problemas desta natureza.