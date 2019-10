Entrevista a Braima Dabó: "Pretendo regressar às origens e viver uma vida tranquila"

Veio para Portugal para terminar o Secundário e acabou por fazer também um curso superior e por ganhar uma nova paixão: a corrida. Diz que correr lhe dá uma "tranquilidade" que não encontra em mais nenhuma atividade. Ganhou notoriedade nos Mundiais de Atletismo quando, a 250 metros da meta, parou para ajudar o seu colega de Aruba, Jonathan Busby, a terminar a prova.





Braima Dabó é um dos quatro nomeados para o prémio fair-play dos Mundias de Atletismo - o vencedor só será anunciado a 23 de Novembro. Mas aquilo que agora interessa ao atleta guineense, de 26 anos, é terminar o curso (só faltam três exames) e regressar à sua terra natal para cozinhar para os seus pais. Falou com aao telefone esta segunda-feira, dia 14 de Outubro.Era muito simples, vivia na casa dos meus pais, com os meus irmãos.

Quantos irmãos são?

Comigo somos 10. O meu pai tem duas mulheres e vivemos todos na mesma casa: da parte da minha mãe somos cinco e da outra mãe são quatro. E há mais outro irmão adoptivo. Só duas são raparigas, o resto são rapazes.



Dão-se todos bem?

Sim, vivemos todos debaixo do mesmo tecto. É uma casa grande. Eu partilhava quarto com os meus dois irmãos mais novos que agora têm, salvo erro, 23. É que entretanto já passaram oito anos…



O que fazia lá?

Ia à escola e depois, à tarde, ia para o campo. Ou então ia brincar com os meus colegas, jogar à bola, por aí.



O que fazia no campo?

O cultivo do amendoim, mandioca, pepino…



Têm plantações?

Sim, e também temos uma horta no nosso quintal, com alfaces, tomates, pepinos… Lá, é normal, vou para o campo ajudar no cultivo desde os meus 10 ou 11 anos. Com essa idade ainda não fazia grande coisa, mas pelo menos acompanhava os mais velhos e, se alguém precisava de água, era eu que dava.



Mesmo assim tinha tempo para brincar?

Sim, só ia para o campo praticamente aos fins-de-semana ou, se o fazia durante a semana, não ficava mais do que uma hora. De manhã ia às aulas, regressava a casa, almoçava, brincava com os meus amigos, e por volta das 17h, quando já estava menos sol, ia até ao campo buscar mandioca ou alguma coisa que fosse preciso. A brincadeira é que não faltava!



Alguma vez passou necessidades?

Não, comida foi uma coisa que nunca nos faltou. O meu pai e as minhas mães souberam sempre gerir as coisas de maneira a que não nos faltasse o que comer. Tínhamos sempre um pão em casa que dava para todos. Na Guiné-Bissau, há uma cultura de grande partilha, é difícil encontrar uma pessoa a chorar de fome porque lhe falta pão em casa. É mais fácil encontrar alguém dizer que não tem trabalho, mas tem sempre um quintalzinho para cultivar as suas coisas. Grande parte da população vive da agricultura, embora o meu pai fosse inspector da área da educação – agora já se reformou –, cultivávamos e trabalhávamos na agricultura.



A vida lá é muito diferente da de cá?

Não havia água canalizada nem electricidade – era preciso um gerador particular, e comprar gasolina. Agora, as coisas já mudaram um bocadinho, disseram-me que já há água canalizada na minha zona.



Como viviam sem electricidade?

Fazíamos tudo a pronto. Como não tínhamos frigorífico, se comprávamos carne tínhamos de cozinhar nesse dia, no máximo ao jantar, assim como os legumes que tirávamos da horta. No outro dia íamos buscar mais. Mas é fixe, é uma forma de viver diferente.



E a iluminação da casa?

Tínhamos velas, mas o meu pai arranjou um pequeno gerador e uma televisão para vermos o telejornal. Só o ligávamos durante uma ou duas horas e não era todos os dias. Por exemplo, durante os Mundiais de Futebol, acompanhávamos só quando havia grandes jogos, se jogava Portugal ou o Brasil, depois desligávamos. O gerador era pequeno, só usávamos para isto. Depois tínhamos as velas e aqueles candeeiros com petróleo.



Como surgiu a possibilidade de vir estudar para Portugal?

Estava no 9º ano e tinha o exame nacional. Um dia, o meu pai chegou do trabalho e disse-me: "Olha, a ONG ‘Na Rota dos Povos’ está a lançar um programa para os alunos irem para Portugal estudar." Perguntou-me se eu queria e eu respondi: "Claro que sim."



O que teve de fazer?

Eles seleccionaram os alunos com base nas notas dos exames nacionais. Foi o meu pai que me inscreveu.



Já tinha saído da sua terra antes de vir para Portugal?

Ia para Bissau, mas nunca tinha saído do país.



O que foi mais difícil de lá deixar?

Os meus irmãos, e também o filho do meu irmão que tinha acabado de nascer.



Que conselho os seus pais lhe deram antes de partir?

"Tu vais para uma realidade completamente diferente, sabes perfeitamente qual é o teu objectivo e tens de te aplicar naquilo e nada mais." Foi simplesmente isto.



Foi um conselho que seguiu…

Tento. Só tenho a agradecer a toda a gente por lutarem comigo todos os dias para atingir os meus sonhos.



Lembra-se da primeira impressão quando aterrou em Lisboa?

Os tapetes rolantes, aquilo era uma confusão tremenda! (ri-se) Nunca tinha andado, foi incrível!



E a língua?

Lá, a língua oficial é o português, mas só falávamos português na escola. Em casa falávamos crioulo e, além disso, também temos o dialecto. Eu já não consigo falar o meu dialecto, só consigo perceber algumas palavras. Tenho muita pena.



Quais são os hábitos portugueses de que gosta mais?

Gosto de cozinhar e aprendi a cozinhar com o meu pai Baião [Tito Baião], o presidente da ONG. Cozinho vários pratos nacionais e, o que eles mais gostam, é o Bacalhau à Brás. Dizem que é muito bom!



Quando voltar à sua terra tem de cozinhar para os seus pais.

Espero que sim, porque o menino que saiu de lá em 2011 não sabia cozinhar, comia comida feita pela irmã ou pela mãe. Espero que muito em breve eles possam provar um prato feito por mim.



Fale-me desta veia de atleta: na Guiné não corria?

Não corria e também não fazia a aula de educação física. Acabava sempre por ser dispensado porque morava longe da escola. O percurso da minha casa até à escola era cerca de 5 quilómetros, que eu fazia a pé. Não tinha tempo de vir a casa tomar banho e depois voltar para a escola. Só depois, quando cheguei cá, na Escola Profissional de Carvalhais, em Mirandela, é que comecei a frequentar as aulas de educação física. Participava nos corta-matos distritais da escola.



Foi aí que percebeu que gostava de correr?

Sim e os meus amigos começaram a incentivar-me. Depois decidi participar na meia maratona do Porto – que correu muito bem. Começaram a dizer-me que tinha jeito e que, se trabalhasse, podia chegar longe. Quando vim para Bragança, fazer o curso de Gestão, apresentaram-me ao professor José Bragada, depois entrei no Ginásio Clube de Bragança e mudei de treinador para o Jorge Teixeira, que é o meu padrinho do atletismo. Já em 2017, ou 2018, mudei para um clube da Maia [o Maia Atlético Clube] e fui encaminhado para ser treinado pelo José Regalo.



Quando está a correr pensa em quê?

É um momento em que fico focado apenas numa coisa: correr. Sinto-me tranquilo. Fora da corrida não há mais nada em que isto aconteça, podemos estar a fazer uma coisa e ao mesmo tempo a pensar noutra. Na corrida só fico focado numa coisa. É muito tranquilo.



Como é que a sua família está a viver o que lhe aconteceu?

Eles ficaram muito orgulhosos mas não é nada que os surpreenda. Acho que ficariam chateados se eu não fizesse aquilo. Na minha terra, por exemplo, se vemos alguém que perdeu o autocarro, e que só no dia seguinte é que pode apanhar um novo, mesmo se não o conhecermos, chamamo-lo para vir dormir à nossa casa. É uma coisa perfeitamente normal, faz parte da nossa cultura.



Está quase a terminar o curso, de Gestão. O que lhe falta?

Falta-me Métodos Quantitativos aplicados à Gestão, Contabilidade e Gestão 2 e Gestão das Alterações. Já tenho exames marcados e tudo.



Quando são?

Dia 13 de Novembro, dia 20 e depois 4 de Dezembro.



Tem de estudar.

Já devia ter começado.



O que vai fazer quando terminar o curso?

Vou para a minha terra visitar os meus pais e estar com eles.



Quer ficar lá?

Esse é o meu objectivo. Para ser sincero, tenho aqui pessoas que chamo de irmãos, pai, avó, tenho amigos que nunca mais vou esquecer, mas o meu objectivo, que foi traçado logo quando vim para cá, independentemente do que aconteceu, é formar-me e regressar. Arranjar lá um trabalho que possa contribuir para o desenvolvimento do país. Pretendo regressar às origens e viver uma vida tranquila.



Já pensou no que podia fazer lá?

A Guiné precisa de crescer, tem muitas áreas que é preciso explorar, qualquer coisa simples vai fazer muita diferença. Já tenho algumas ideias mas não quero dizer para já.



Além da sua família, de que sente mais saudades?

Dos amigos, de jogar à bola, passear à noite… Lá, nas luas cheias, tínhamos por hábito deitarmo-nos no alcatrão para ver as estrelas – na nossa zona havia pouca circulação de carros. Era brutal!



Mantém o contacto com atleta de Aruba que ajudou?

O Jonathan [Busby]? Sim, comunicamos pelo Instagram e pelo WhatsApp. E provavelmente vamos ver-nos outra vez: a primeira-ministra de Aruba fez-me um convite e estou a tentar organizar-me para lá ir. Quero muito conhecer a ilha, e os familiares do Jonathan também.



Ficaram amigos?

Fiquei com um irmão para a vida. Mais um. Ele é simpático e tem uma energia incrível.