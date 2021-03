Portugal vence Azerbaijão com golo na própria baliza

Um autogolo do azeri Maksim Medvedev, aos 37 minutos, foi o suficiente para a vitória da seleção das "quinas", no jogo inaugural de qualificação para o Mundial de 2022.

A seleção portuguesa venceu esta quarta-feira o Azerbaijão por 1-0, no jogo inaugural do Grupo A europeu de apuramento para o Mundial de 2022, em Turim, na Itália.



Um golo caricato na própria baliza do central Maksim Medvedev, que levou com uma bola, depois de uma defesa para a frente do guarda-redes Shakhrudin Magomedaliyev, aos 37 minutos, foi o que deu a vitória à formação das ‘quinas’.

Após o embate com os azeris, Portugal, que procura a oitava presença – e sexta consecutiva – no campeonato do Mundo, defronta a Sérvia, em Belgrado, no sábado, e o Luxemburgo, na Cidade do Luxemburgo, na terça-feira.