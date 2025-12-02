Portugal vai defrontar México e Estados Unidos em jogos de preparação para o Mundial 2026

A Seleção Nacional vai realizar no final de março dois jogos de preparação para o Campeonato do Mundo de 2026 frente ao México e aos Estados Unidos - dois dos países anfitriões da competição.



Roberto Martínez durante Portugal-Hungria

O primeiro embate está agendado para 28 de março, diante do México, na Cidade do México, e assinalará a inauguração do renovado Estádio Azteca. Esta será a primeira vez que Portugal joga neste palco mítico do futebol mundial, que foi alvo de obras profundas para o Mundial.

O segundo jogo está marcado para 31 de março, frente aos Estados Unidos, no Mercedes Benz Stadium, em Atlanta. Este encontro irá assinalar um marco histórico para o futebol português: será o 700.º jogo oficial da equipa das quinas.