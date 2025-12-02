Portugal goleia Itália e segue para as meias-finais do Mundial de Futsal feminino

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Portugal goleou esta terça-feira a Itália por 7-2 no jogo dos quartos de final do Mundial de Futsal feminino, carimbando assim o passaporte para as 'meias' da competição que decorre nas Filipinas.



Seleção feminina de futsal

O resultado das quinas começou a ser construído aos 5 minutos com dois golos de rajada de Carolina Pedreira e Lídia Moreira, que viria a bisar já no arranque da 2.ª parte. As italianas, com um penálti convertido por Erika Ferrara (aos 9), tardaram a responder e Portugal alargou a vantagem aos 23 por Janice Silva e aos 27 com um golaço de Kika. Sara Boutimah, aos 28', ainda reduziu para a turma italiana. Lídia Moreira celebrou o hat trick aos 34 e Janice fechou o marcador aos 38'.

Portugal vai agora defrontar a Argentina nas meias-finais, na sexta-feira, dia 5, às 10 horas. A outra 'meia' irá colocar frente a frente a campeã europeia Espanha e a vencedora do jogo entre Brasil e Japão, que hoje se defrontam.