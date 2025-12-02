Sábado – Pense por si

Futebolista morre em colisão entre camião e ligeiro de mercadorias na EN4 em Estremoz

Vítima mortal, de nacionalidade brasileira, conduzia o ligeiro.

Yago Gomes, de 30 anos, jogador do Valenças Futebol Clube, dos distritais de Évora, morreu numa colisão entre um camião e um ligeiro de mercadorias, na EN4 em Estremoz, esta segunda-feira de manhã.

A vítima mortal, de nacionalidade brasileira, conduzia o ligeiro. O óbito foi declarado pelo médico da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM. O condutor do camião, de nacionalidade espanhola, foi assistido no local.

Foram acionados 23 operacionais apoiados por 11 viaturas dos Bombeiros de Estremoz e Borba, GNR, PSP e Proteção Civil.

Futebolista morre em colisão entre camião e ligeiro de mercadorias na EN4 em Estremoz