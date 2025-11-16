Sábado – Pense por si

Miguel Oliveira despede-se do MotoGP com 11.º lugar em Valência

Lusa 14:13
O piloto concluiu a prova espanhola a 19,304 segundos do vencedor, o italiano Marco Bezzecchi, que bateu por 0,686 segundos o espanhol Raúl Fernández.

O piloto português Miguel Oliveira (Yamaha) despediu-se este domingo do Mundial de MotoGP com um 11.º lugar no Grande Prémio da Comunidade Valenciana, 22.ª e última ronda da temporada.

Miguel Oliveira compete em Valência na despedida do MotoGP
Miguel Oliveira compete em Valência na despedida do MotoGP Alessandro Martellotta/Hasan Bratic/picture-alliance/dpa/AP Images

O piloto luso concluiu a prova espanhola a 19,304 segundos do vencedor, o italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), que bateu por 0,686 segundos o espanhol Raúl Fernández (Aprilia), segundo, enquanto o italiano Fábio DiGiannantonio (Ducati) ficou em terceiro, a 3,765.

Com estes resultados, Miguel Oliveira fecha o Mundial de MotoGP na 20.ª posição, com 43 pontos, numa competição que já tinha sido virtualmente conquistada pelo espanhol Marc Márquez (Ducati), campeão mundial pela sétima vez.

