A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) revelou este sábado que está a estudar, em conjunto com a Real Federação Espanhola de Futebol, uma possível candidatura para a organização do Campeonato do Mundo de 2030. Em comunicado, a organismo indica que os governos de ambos os países "serão fundamentais nos próximos desenvolvimentos".





Fonte da FPF destacou ainda que o presidente do organismo, Fernando Gomes, fixou como uma "linha vermelha intransponível" o facto de que não será construído "nem um estádio" para o evento, devendo ser aproveitado todo o investimento do Euro2004.



De recordar que as futuras edições de 2022 e 2026 do Campeonato do Mundo de futebol da FIFA irão realizar-se, respetivamente, no Catar e no Canadá, EUA e México. Se Portugal conseguir a realização do Mundial, este será o segundo evento internacional ao mais alto nível disputado no país, depois do Campeonato Europeu de 2004. A Espanha acolheu já o Campeonato do Mundo em 1982 e o Campeonato Europeu em 1964.



A edição de 2030 do Mundial marcará o centenário da competição da FIFA, realizada pela primeira vez em 1930, no Uruguai. Confirmadas estão já as candidaturas conjuntas de Uruguai, Argentina, Paraguai e Chile, pela CONMEBOL, Marrocos, que poderá juntar também Argélia e Tunísia, pela CAF, e Grécia, Bulgária, Roménia e Sérvia, pela UEFA. Existem ainda rumores de possíveis candidaturas do Egito, Camarões, uma candidatura conjunta da Coreia do Sul, com Japão, China e Coreia do Norte, e uma candidatura conjunta de Inglaterra, Escócia, País de Gales, Irlanda do Norte e República da Irlanda.

"A Federação Portuguesa de Futebol e a Real Federação Espanhola de Futebol realizaram uma série de reuniões nas últimas semanas e confirmam que vão iniciar juntas um vasto processo de análise sobre a possibilidade de apresentar uma candidatura conjunta para a organização do Campeonato do Mundo de 2030", refere a FPF em comunicado no seu site.