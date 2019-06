Menos de três anos de Portugal entrar nos anais da história do futebol com a vitória sobre a França no Euro2016, a equipa das quinas tem, frente à Holanda, mais uma oportunidade de vencer uma competição internacional. Na estreia da Liga das Nações, Holanda irá tentar reviver os tempos da Laranja Mecânica de 1988, quando Van Basten, Ruud Gullit e companhia venceram o Euro88.

De resto, nessa mesma seleção está agora o mentor que tenta ensinar a Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt ou Frankie de Jong as rotinas das vitórias internacionais, depois de um deserto em que a Holanda falhou as últimas duas competições de seleções: o Euro 2016 e o Mundial 2018.

Depois de um Mundial 2014 em que a laranja foi 3.ª classificada, perdendo apenas nos penáltis para a Argentina de Lionel Messi, a seleção foi surpreendida nas qualificações europeias e teve de esperar até esta Liga das Nações para provar o seu (novo) valor.

Sem a presença de referências do passado como Arjen Robben, Robin van Persie ou Wesley Sneijder, a Holanda de Ronald Koeman sustenta-se na juventude dos novos talentos da fornada do Ajax - que chegou este ano às meias-finais da Liga dos Campeões -, como de Jong e de Ligt, e na qualidade dos seus jogadores chave do Liverpool – vencedor da prova milionária - como Van Dijk ou Wijnaldium.

Para Portugal, os exemplos mais próximos são Euro2004 e Euro2016. Se no primeiro, realizado também em Portugal, foi a Grécia a sorrir, no segundo, frente à anfitriã França, sorriu a Éder e à equipa de Fernando Santos.

Em provas internacionais, ficam para a história três embates dos quais Portugal foi sempre vencedor. No primeiro, precisamente no Euro 2004, um jovem Cristiano Ronaldo e Maniche levaram a seleção de Scolari à final da competição. Dois anos depois, as duas equipas voltaram a encontrar-se, desta feita nos oitavos de final do Mundial de 2006, na Alemanha.

No jogo que ficou conhecido como a "Batalha de Nuremberga" foram mostrados 16 cartões amarelos e quatro vermelhos, um recorde que ainda hoje não foi batido nas competições da FIFA. Valeu a Portugal novamente Maniche, numa competição em que Portugal viria a ser eliminado nas meias-finais, pela França.

O mais recente encontro das duas seleções foi no Euro2012, quando Portugal e Holanda fizeram parte do mesmo grupo, juntamente com Alemanha e Dinamarca. No jogo que decidia o apuramento para os quartos-de-final, foi a Holanda que se adiantou no marcador, através de Sneijder, mas o génio de Cristiano Ronaldo resolveu o jogo, com dois golos aos 28 e 74 minutos. A seleção portuguesa viria a ser eliminada nas meias-finais pela campeã Espanha, na marcação de grandes penalidades.

Mas a Holanda é, precisamente, uma das presas mais apetecidas do maior marcador internacional de Portugal. Dos 88 golos apontados por Ronaldo, quatro golos foram contra a Holanda e três desses surgiram em encontros "a doer", nos Euros de 2004 e 2012. Num contexto bem diferente, em agosto de 2013, em Faro, Ronaldo marcou bem perto do fim e impediu a vitória da Holanda, num particular (1-1).