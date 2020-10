Portugueses defendem regresso do público aos estádios de futebol

Uma sondagem da Intercampus para o Negócios e CM/CMTV indica que mais de 56% dos portugueses aprova o regresso do público aos estádios de futebol, perante o sucesso que têm tido os testes-piloto promovidos pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e pela UEFA. O primeiro jogo de futebol profissional com público nos estádios, em Portugal, foi o empate a zeros entre o Santa Clara e o Gil-Vicente, no dia 3 de Outubro. Desde então, as autoridades têm permitido a presença limitada de espetadores noutras partidas, como aconteceu nos embates que opuseram a seleção portuguesa à espanhola e à sueca.

