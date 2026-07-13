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Polícia Judiciária realizou buscas no Estádio do Vizela

Record 21:30
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Computadores da SAD foram alvo de análise depois de uma denúncia anónima.

A Polícia Judiciária esteve, na semana passada, a realizar buscas no Estádio do Vizela. De acordo com a informação revelada pela Rádio Vizela, a investigação, fruto de uma denúncia anónima, ocorreu na manhã da última quinta-feira, com a razão ainda por apurar. 

Estádio do Vizela
Estádio do Vizela José Reis/Movephoto

De acordo com a mesma fonte, os vários operacionais da PJ estiveram a analisar os computadores e materiais afetos à SAD minhota, contando ainda com a cooperação total dos elementos da sociedade vizelense presentes no local.

A investigação conhecerá agora o seu resultado, pelo que ainda é desconhecida a razão da mesma. Recorde-se que Pedro Rodrigues deixou, há alguns meses, a presidência da SAD do Vizela, que segue em preparação para a nova temporada. 

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