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Kinu Rochford, antigo basquetebolista que passou por Portugal, morto a tiro em Nova Iorque

Record 14:19
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O basquetebolista norte-americano que representou o Terceira Basket na época 2019/20 tinha 35 anos

Kinu Rochford, antigo basquetebolista norte-americano que representou o Terceira Basket na época 2019/20, foi morto a tiro na noite de sexta-feira durante um torneio de basquetebol em Harlem, Nova Iorque.

Kinu Rochford (à esquerda)
Kinu Rochford (à esquerda) AP

De acordo com as autoridades locais, citadas pelas CBS News, Kinu Rochford, de 35 anos, foi atingido na cabeça e levado para um hospital, onde acabou por morrer.

Um homem, de 28 anos, e uma mulher, de 22, ficaram feridos depois de também terem sido atingidos durante o tiroteio. As autoridades estão a investigar o caso, não tendo havido qualquer detenção até ao momento.

Ao longo da carreira, Kinu Rochford representou vários clubes em muitos países. Chegou ao Terceira Basket em 2019 depois de experiências no Fairleigh Dickinson Knights (EUA), Aris Leeuwarden (Holanda), Le Portel (França), Cheshire Phoenix (Inglaterra), BC Boncourt (Suíça), Plymouth Raiders (Inglaterra) e Thorl (Islândia).

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