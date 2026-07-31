Conselheiro da FIFA demite-se em protesto contra plano de Infantino: «Não posso ficar de braços cruzados...»

Carlos Cordeiro era um dos braços-direitos do presidente da FIFA

Edição de 28 de julho a 3 de agosto

Carlos Cordeiro, conselheiro da FIFA e um dos representantes do organismo na Casa Branca durante o Mundial, demitiu-se esta sexta-feira em protesto contra o plano de Gianni Infantino, que manifestou a intenção de vender participações (um total de 20%) da competição a investidores privados.



Carlos Cordeiro era um dos conselheiros da FIFA AP

"Não posso ficar de braços cruzados enquanto a FIFA considera vender parte da participação no Mundial", referiu, inicialmente, Carlos Cordeiro, filho de pai luso-indiano. E deixou um esclarecimento: "Para que fique bem claro, não tive qualquer envolvimento nesta proposta e oponho-me a ela inequivocamente".

Através de um comunicado, o dirigente de 70 anos, que entre 2018 e 2020 foi presidente da Federação de Futebol dos Estados Unidos, acrescenta ainda que a ideia de Infantino constitui um "mau negócio para o futebol".

Recorde-se que a proposta de Infantino já foi 'reprovada' por UEFA, CONCACAF e AFC, que se mostraram preocupadas com as intenções do presidente da FIFA. A CONMEBOL ainda não se manifestou.