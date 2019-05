Júlio Mendes anunciou a demissão dos órgãos sociais do V. Guimarães e o pedido de agendamento de eleições, que deverão agora ser agendadas e realizadas numa data a definir nos próximos 45 dias.

Numa conferência de imprensa que teve lugar na Academia do clube, Júlio Mendes teve a companhia dos vice-presidentes Armando Marques, Hugo Freitas, Pedro Coelho Lima e Francisco Príncipe, entre outros. Numa longa declaração, em que afirmou que "a exigência dos adeptos não é compatível" com a falta de investimento na SAD, o agora presidente demissionário justificou esta decisão com a divisão que existe no clube desde as últimas eleições, garantindo que o clima não oferece condições à sua direção para continuar o trabalho desenvolvido até agora.