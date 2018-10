Líder dos "dragões" lembrou que SAD só tem parte do passe do mexicano.

Héctor Herrera só tem contrato com o FC Porto até ao final desta época e Pinto da Costa deu a entender que o futuro do jogador poderá não passar pelo clube. Durante a apresentação do Relatório e Contas de 2017/18, e quando se falava na possibilidade de o mexicano e Yacine Brahimi poderem sair a custo zero, tal como aconteceu com Iván Marcano e Diego Reyes, o líder dos dragões referiu que o capitão "pediu 6 milhões de euros para renovar", acrescentando que o FC Porto "só tem parte do passe".



"No caso do Herrera, se o tivéssemos vendido não recebíamos tudo, porque só temos parte do passe, se pagássemos o que ele queria para a renovação, que eram 6 milhões de euros, éramos nós que pagávamos tudo, se vendêssemos teríamos de distribuir", explicou o presidente dos "dragões", citado pelo Record.