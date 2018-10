"Blues" acreditam que visita ao campo de concentração será uma forma mais efectiva de combater o combater o racismo, a xenofobia e o anti-semitismo.

O Chelsea pretende combater o racismo, a xenofobia e o anti-semitismo com um projecto novo. Levar os adeptos radicais ao campo de concentração nazi de Auschwitz, na Polónia, de maneira a mudar verdadeiramente comportamentos.

O clube liderado por Roman Abramovich, que é judeu, vai pagar viagens aos adeptos "castigados", procurando que estas viagens sejam mais efectivas do que a expulsão.

"Se os expulsarmos nunca vamos conseguir mudar os seus comportamentos. Retirávamos esses adeptos da multidão e eram banidos até três anos. Agora damos-lhes a possibilidade de perceberem que o que fizeram é errado", contou o director Bruce Buck ao jornal The Sun, acrescentando: "Quando identificamos um grupo de 50 ou 100 pessoas com este tipo de comportamento num jogo é difícil retirá-los todos do estádio. Porém, há indivíduos que podemos identificar e é possível fazermos alguma coisa."

"Queremos convencer outros clubes a tomar medidas para resolvermos este problema do anti-semitismo", frisou o dirigente do clube londrino, recordando que o clube já levou um grupo de 150 adeptos e funcionários ao campo. "Essas viagens a Auschwitz foram importantes e vamos fazer mais no sentido de alertar as pessoas".