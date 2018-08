Para o treinador que este ano regressou a Alvalade, a "responsabilidade e vontade de fazer tudo para vencer" vai ser demonstrada dentro de campo.

O treinador do Sporting manifestou a intenção de vencer o Benfica no dérbi da terceira jornada da I Liga, justificando que um eventual triunfo na casa do rival valerá mais que três pontos na classificação.



Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo, José Peseiro confirmou também que Bas Dost será baixa no ataque, por não ter recuperado a tempo da lesão sofrida na vitória (2-1) na última jornada, frente ao Vitória de Setúbal, mas não deixa de ambicionar um triunfo com outras alternativas.



"Para quem é jogador e treinador sabemos o privilégio de actuar neste jogo, um dérbi desta dimensão, que vale três pontos, mas vale muito mais, porque sabemos do nível e o que representa em termos históricos para o nosso país", começou por referir, sem esquecer de admitir "o quanto é difícil ganhar" no Estádio da Luz.



Para o treinador que este ano regressou a Alvalade, depois da temporada 2004/2005, a "responsabilidade e vontade de fazer tudo para vencer" vai ser demonstrada dentro de campo, no sábado.



Sobre as recentes chegadas ao plantel, referindo-se a Diaby e Gudelj, o técnico apenas disse que "não têm competição há mais de um mês", deixando antever que ainda vão demorar até entrarem nas escolhas.



A finalizar, não quis abordar sobre a estratégia que vai adoptar para explorar as fragilidades da equipa "encarnada", porém, confirmou que não vai ter especial atenção a nenhum jogador adversário.



"Temos um plano de jogo, uma estratégia que tem a ver com as forças [do Benfica], as dinâmicas de jogo, quer no momento defensivo ou ofensivo. Ambas [as equipas] têm grandes jogadores e não se resumem a uma ou outra individualidade", terminou.



No sábado, o Sporting desloca-se ao Estádio da Luz, pelas 19h00, para defrontar o Benfica, em encontro da terceira jornada da I Liga de futebol.