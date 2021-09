Pelé volta à Unidade de Cuidados Intensivos como medida de precaução

A imprensa brasileira adianta esta sexta-feira que Pelé voltou a dar entrada na Unidade de Cuidados Intensivos (UCI) do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, depois de esta madrugada ter tido "um problema de refluxo".





De acordo com a ESPN Brasil, a decisão de colocar a lenda brasileira no UCI foi apenas uma "precaução para um monitoramento mais próximo do estado de saúde" do antigo jogador. Ainda segundo o mesmo portal, que cita a assessoria do Rei, Pelé "está estável."Lembre-se que Pelé tinha sido internado a 31 de agosto, depois de lhe ter sido detetado um tumor no cólon. Foi operado a 4 de setembro, deixou até uma mensagem nas redes sociais carregada de otimismo e na terça-feira (dia 14) tinha deixado a UCI.