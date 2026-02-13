Sábado – Pense por si

Palmeiras, de Abel Ferreira, vence e assume liderança partilhada no Brasileirão

O Palmeiras, de Abel Ferreira, venceu na quinta-feira no terreno do Internacional (3-1) e assumiu uma liderança partilhada, com mais três equipas, no campeonato brasileiro de futebol.

Abel Ferreira, treinador do Palmeiras
Abel Ferreira, treinador do Palmeiras Martin Mejia/AP

Em Porto Alegre, os paulistas estiveram por cima do jogo e adiantaram-se no marcador aos 23 minutos, com golo de Gustavo Gomez, de cabeça, mas ainda na primeira parte Ronaldo empatou para a equipa da casa, com um remate sem deixar cair a bola, aos 36.

O Palmeiras foi quase sempre mais perigoso e na segunda parte voltou a colocar-se em vantagem, numa boa iniciativa de Vítor Roque, aos 52 minutos, e ainda aumentou a diferença com o 3-1 por Andreas Pereira, que tinha assistido no primeiro, aos 82.

O triunfo deixa o 'verdão' no topo da tabela, com sete pontos em três jornadas, os mesmos de São Paulo, Bahia e Fluminenses, que também venceram nesta terceira jornada e todos a beneficiarem da derrota do anterior líder, o Bragantino.

Pelo Palmeiras, clube que lidera desde 2020, Abel Ferreira venceu dois campeonatos brasileiros, uma Supertaça, uma Taça do Brasil, três campeonatos paulistas, duas Taças dos Libertadores e uma Supertaça sul-americana.

