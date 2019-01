As operações de busca pelo jogador foram suspensas com o cair da noite e serão retomadas ao amanhecer desta quarta-feira.

O pai do futebolista argentino Emiliano Sala, um dos ocupantes do avião privado que desapareceu dos radares quando sobrevoava o Canal da Mancha, confessou estar "desesperado" com a situação.



O avançado, de 28 anos, foi oficializado como jogador do Cardiff, numa transferência a rondar os 19 milhões de euros e tinha regressado a Nantes para se despedir dos companheiros do clube em que esteve nas últimas três épocas e meia. "É desesperante, não posso acreditar", referiu Horacio Sala, em declarações à rádio Latina, em Rosario, na Argentina, contando que o filho estava muito esperançoso com a possibilidade de jogar na Liga inglesa.



A polícia francesa confirmou que o jogador era um dos dois passageiros do avião que desapareceu na segunda-feira dos radares quando sobrevoava o Canal da Mancha, situação que Horacio Sala soube pela imprensa.





O principal responsável pelas buscas no Canal da Mancha, John Fitzgerald, disse que não espera encontrar sobreviventes na operação que se encontra a decorrer para localizar o avião e ocupantes, explicando à agência Associated Press que ainda não existem dados que expliquem o desaparecimento da avioneta Piper PA-46. "Simplesmente desapareceu. Não existiu comunicação por rádio", disse.A polícia de Guernsey, ilha situada em frente à Costa da Normandia, perto de onde se pensa que poderá ter desaparecido o avião, revelou que, esta terça-feira, estiveram envolvidos nas buscas dois aviões, dois helicópteros e um barco. As operações foram suspensas com o cair da noite e serão retomadas ao amanhecer desta quarta-feira.Até ao momento não há qualquer pista e as condições de buscas na última noite foram muito complicadas, com ondas de dois metros, chuva e pouca visibilidade, situação que melhorou ao amanhecer, mas que se prevê que volte a piorar ao longo do dia.