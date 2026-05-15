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Oficial: Rodrigo Zalazar reforça Sporting

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Leões pagam 30 milhões de euros.

É oficial: Rodrigo Zalazar deixa o Sp. Braga e reforça o Sporting. O clube leonino paga 30 milhões de euros. O contrato é válido por cinco temporadas. A cláusula de rescisão é de 80 milhões de euros.

Zalazar tem cláusula de rescisão de 50 milhões de euros e contrato válido com os arsenalistas até 2028
Zalazar tem cláusula de rescisão de 50 milhões de euros e contrato válido com os arsenalistas até 2028 Tony Dias/Movephoto

"A Sporting SAD chegou a acordo com a Sporting Clube de Braga, com relação à aquisição, a título definitivo, dos direitos desportivos do jogador Rodrigo Zalazar Martinez, pelo montante total de €30.000.000", começou por informar o clube em comunicado.

"Mais se informa que foi celebrado entre a Sporting SAD e o jogador um contrato de trabalho desportivo válido por 5 épocas desportivas, ou seja, até 30 de Junho de 2031, prevendo uma cláusula de rescisão no valor de € 80.000.000."

Na nota o clube adiantou ainda que "o valor do mecanismo de solidariedade devido a clubes terceiros será suportado pela Sporting SAD e pela SC BRAGA SAD em partes iguais."

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