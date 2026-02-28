Golo de Zalazar nos descontos dá vitória justa ao Sporting de Braga

O emblema minhoto, quarto classificado, fica provisoriamente com cinco pontos de vantagem para o Gil Vicente, que enfrenta o Benfica, na segunda-feira.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h

Um golo de Rodrigo Zalazar, aos 90+6 minutos, permitiu este sábado ao Sporting de Braga vencer o Nacional, por 2-1, num jogo da 24.ª jornada da I Liga de futebol em que os bracarenses foram quase sempre superiores.



Nacional - Sp. Braga, no Estádio da Madeira Hélder Santos

Após ter inaugurado o marcador, aos 11 minutos, o futebolista internacional uruguaio foi decisivo, ao 'bisar', de grande penalidade, no período de compensação da segunda parte, já depois de Paulinho Bóia ter empatado o encontro, aos 59, no Estádio da Madeira, no Funchal.

Com este triunfo, o emblema minhoto, quarto classificado, soma agora 45 pontos, ficando provisoriamente com cinco de vantagem para o Gil Vicente, que é quinto e ainda enfrenta o Benfica, na segunda-feira.

Por sua vez, os 'alvinegros', sem vencer há cinco jogos no campeonato, seguem no 14.º lugar, com 21 pontos, mais um do que o Rio Ave, que é 15.º, e mais três do que Tondela (16.º) e Santa Clara (17.º), todos com menos uma partida.

O conjunto visitante entrou melhor, remetendo a equipa madeirense para o seu setor mais recuado e chegando ao primeiro golo logo aos 11 minutos, num 'disparo' de belo efeito da autoria de Rodrigo Zalazar.

Servido por Pau Víctor, à entrada da área, o médio uruguaio não hesitou e fez uso da sua meia-distância, batendo Kaíque, que não teve hipóteses.

Mesmo em vantagem, a formação minhota continuou por cima das operações, chegando mesmo a introduzir novamente o esférico na baliza insular, por Gabri Martinez, mas o lance acabou invalidado por falta do dianteiro espanhol sobre o guarda-redes, aos 15.

Pouco depois, aos 22, numa fase de intenso domínio do Sporting de Braga, foi a vez de Victor Gomez quase ampliar o resultado, após pontapé de canto, mas o cabeceamento acabou defendido por Kaíque, com o esférico ainda a bater na barra.

A partir da meia-hora, o Nacional melhorou ligeiramente, tendo mesmo ficado perto de empatar, por Paulinho Bóia, que 'atirou' ao ferro, para, na recarga, Jesús Ramirez rematar para defesa apertada de Lukas Hornicek, aos 36.

Após o descanso, os comandados por Tiago Margarido voltaram melhor, conseguindo, por várias vezes, sair em transição e aproveitando o espaço nas costas da defensiva bracarense.

Perto da hora de jogo, aos 59 minutos, em jogada de contra-ataque, surgiu mesmo o golo do empate, com André Sousa a assistir Paulinho Bóia, que tirou um adversário da frente, já no interior da área, e rematou para o fundo das redes, restabelecendo a igualdade.

Depois do empate, o Sporting de Braga subiu novamente de rendimento, tendo Ricardo Horta ficado muito perto de marcar, aos 73, por via de um remate colocado, à entrada da área, acertando no poste.

Até que, já para lá do minuto 90, o árbitro Diogo Rosa, por indicação do videoárbitro, assinalou grande penalidade para o Sporting de Braga, por mão na bola de Matheus Dias, em lance confuso dentro da área, numa decisão que gerou muitos protestos entre os locais.

Imune a tudo isso na cobrança do castigo máximo, Zalazar bateu de forma irrepreensível, tendo feito o seu 20.º golo na época, em todas as competições, e dando a vitória aos forasteiros, que festejaram efusivamente a conquista dos três pontos.