Bola de Ouro e lenda do Liverpool Kevin Keegan diagnosticado com cancro

Informação foi avançada pela família de Keegan, que refere que estão a ser realizados mais testes para o início do tratamento.

O ex-avançado e treinador da Inglaterra Kevin Keegan, com 74 anos, foi diagnosticado com cancro. A informação foi revelada pela família da lenda do Liverpool e antigo Bola de Ouro por duas vezes na década de 70, que avançou que Keegan está no hospital a realizar mais testes antes de iniciar o tratamento, cita a BBC

"Kevin foi recentemente internado no hospital para uma avaliação mais aprofundada dos sintomas abdominais que tem apresentado. Esses exames revelaram um diagnóstico de cancro, pelo qual Kevin será submetido a tratamento. Kevin está grato à equipa médica pela intervenção e pelos cuidados contínuos", pode ler-se no comunicado emitido pelos familiares. Keegan está "grato à equipa médica pela intervenção e cuidados", acrescentam. 

"Durante este momento difícil, a família solicita privacidade e não fará mais comentários", lê-se ainda na nota. 

Keegan conquistou três títulos de campeão inglês e representou ainda clubes como o Southampton, Scunthorpe e o alemão Hamburguer SV. "Os pensamentos e o apoio de todos no Liverpool FC e no Forever Reds estão com Kevin Keegan após o diagnóstico", escreveu o clube nas redes sociais.

Foi também jogador e treinador do Newcastle, que emitiu uma nota esta quarta-feira. "Estamos contigo em cada passo do caminho. Desejamos uma recuperação completa e rápida", escreveu o clube na rede social X.

