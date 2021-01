A vida de Buffon, o guarda-redes que em miúdo ainda marcou 'uns quantos golos'

Celebra 43 anos esta quinta-feira, dia 28 de janeiro, mas continua sem pressa de acabar a carreira. Gianluigi Buffon já ganhou praticamente tudo (foram 10 campeonatos em Itália e um em França, mais uma Taça UEFA e, claro, o Mundial 2006). Por isso, o que o faz continuar a jogar? Em fevereiro de 2019, quando lhe fizeram essa pergunta, respondeu: "Espero ter a oportunidade de ir a uma quarta final da Liga dos Campeões e desta vez ganhar. Seria o fim perfeito para a minha carreira".

A família: o avô que o queria no Milan

Gianluigi Buffon nasceu em Carrara, Itália. Os pais praticaram atletismo (a mãe foi campeã no lançamento do disco) e mais tarde foram professores de Educação Física. As suas duas irmãs mais velhas, Veronica e Guendalina, jogaram voleibol – e foram à seleção italiana. Houve também um tio, Dante, que jogou basquetebol na I Divisão italiana e na seleção. Mas uma das maiores influências de Buffon foi Lorenzo, primo de um dos seus avôs, guarda-redes do Milan e do Inter nas décadas de 50 e 60 (fez ainda 15 jogos pela seleção italiana). Lorenzo sugeriu ao Milan a contratação de Gianluigi quando ele tinha 13 anos – o clube não lhe deu ouvidos e ele acabou no Parma.

Os primeiros jogos… a marcar golos

Buffon começou a jogar com 6 anos, na escola de futebol de Canaletto di La Spezia e a seguir passou por Perticata e Bonascola. No início fez várias posições no meio-campo e no ataque – "ainda marquei uns quantos golos", lembrou à Four Four Two, em 2014. Em 1990, com 12 anos, decidiu que queria ser guarda-redes, depois de ver as exibições de Thomas N’Kono, dos Camarões, no Mundial de Itália. Com 13 anos mudou-se para o Parma. A meio da época os dois guarda-redes dos sub-14 lesionaram-se e Buffon ofereceu-se para ir para a baliza. O sucesso foi imediato e ao fim de três semanas já era o titular.