O dia em que Sharapova pisou merda de raposa e… arrasou Serena Williams

Maria Sharapova ganhou pela primeira vez um Grand Slam em Wimbledon, em 2004. Tinha apenas 17 anos e derrotou na final Serena Williams, já então uma estrela – era a nº 1 mundial (hoje está em 10º lugar). Nasceu aí uma grande rivalidade entre as duas e um ódio mortal (diz Sharapova) de Serena Williams sobre a tenista russa. No livro Unstoppable – My Life So Far, Maria Sharapova conta como tudo começou.

Catorze anos depois, a tenista norte-americana volta a perder uma final contra uma outsider. Desta vez foi frente a Naomi Osaka, que no passado dia 8 de Setembro venceu o Open dos EUA e tornou-se a primeira japonesa da história a triunfar num Grand Slam. A derrota de Serena ficou marcada pela forma como ela reagiu à advertência, no segundo set, feita pelo árbitro, o português Carlos Ramos, que a penalizou por ter sido indevidamente ajudada pelo treinador e por ter partido uma raqueta, acabando a chamar-lhe "ladrão e "mentiroso".



Osaka acabou com o troféu na mão e a chorar, quase a pedir perdão ao público de Nova Iorque por ter derrotado a norte-americana. E Serena, segundo alguns relatos, terá descarregado a sua fúria sobre o balneário de Flushing Meadows. Não se sabe ao certo o que aconteceu depois de Serena sair do court, mas quanto ao que sucedeu em 2004, há muitos pormenores, como conta Sharapova.

No Open dos EUA, a 8 de Setembro, Serena não aceitou ter sido admoestada pelo árbitro português Carlos Ramos e chamou-lhe "ladrão" e "mentiroso"

O que a tenista russa, hoje com 31 anos (e nº 24 no ranking mundial), recorda primeiro dessa participação em Wimbledom, em 2004, é um pormenor malcheiroso. Poucos dias antes de se estrear no torneio, Sharapova dirigia-se ao court para treinar quando notou que pisou algo mole. Não deu muita atenção, mas ao entrar no espaço de Wimbledon "o cheiro era horrível".

"Comecei a olhar com um ar acusador para as outras jogadoras que estavam ali, mas depois apercebi-me que se calhar o problema era meu. Reparei nos ténis e vi o que me pareceu uma bosta de cão preta. Senti-me pessimamente e fui ter com a funcionária que costuma estar nos balneários. Expliquei-lhe o que aconteceu e pedi-lhe se dava para lavar os ténis".

A funcionária tranquilizou-a. "Não há problema. Isto é Wimbledon, está sempre a acontecer". Sharapova foi calçar um outro par de ténis e quando estava a sair um outro funcionário, mais velho, interpelou-a a sorrir: "Maria?! Ouvi dizer que pisou uma coisa lá fora". Ela respondeu: "É verdade, pisei merda de cão". E ele: "Não, aquilo não é merda de cão, é merda de raposa". A tenista reagiu: "Oh meu Deus, que horrível". Mas o funcionário, com um largo sorriso, contrapôs: "Pelo contrário, é maravilhoso. Pisar merda de raposa traz muita sorte. A sério. De certeza que vai ganhar este torneio".

Sharapova passou o resto dos dias, até começar o torneio, com a sua equipa: o pai, Yuri, e os treinadores, Mark Wellington e Mauricio Hadad. No livro Unstoppable – My Life So Far, a tenista russa recorda: "Foram dias tranquilos e divertidos. Claro que nenhum de nós achava que eu ia ganhar o torneio. De tal maneira que até fizemos apostas loucas".

"No fim de um treino disse-lhes, na brincadeira: ‘Se eu ganhar, vocês rapam completamente o cabelo, certo?’. E eles: ‘OK, mas se não ganhares…’. Eu interrompi-os: ‘Isso não é justo, sabem bem que eu não vou ganhar’. Então, o Mark disse: ‘Bom, se tu ganhares Wimbledon, nós rapamo-nos completamente, mesmo onde tu estás a pensar". E eu: "Está combinado". Claro que eles nunca mais ligaram àquilo. Mas eu não me esqueci".

Cumprimento entre as duas atletas. No circuito mundial, Serena é considerada arrogante e com mau perder. A última a criticá-la foi a checa Borbora Strycova: "Ela ultrapassou completamente os limites no US Open"

No dia em que se estreou, frente a Yuliya Beygelzimer, Sharapova teve de esperar bastante tempo até ir para o court, uma vez que o jogo anterior, da prova masculina, só ficou resolvido no 5º set. "Sentei-me na sala de espera e a certa altura surgiu ali a Lindsay Davenport, que me disse: ‘Porque é que não estás no balneário dos sócios?’

Sharapova nunca tinha ouvido falar disso, mas descobriu que as 16 tenistas mais bem classificadas do ranking tinham um balneário exclusivo. Como ela estava em nº 13, decidiu ir até lá, apesar de lamentar ter deixado para trás a sua amiga Maria Kirilenko, que era a 32ª. E o que viu? Um espaço "superconfortável", com "dois enormes e confortáveis sofás" e cabinas para as tenistas, com portas de madeira francesa. "Quando vi aquilo, mantive a compostura, mas por dentro fiquei a gritar".

Depois de vencer o seu primeiro jogo, frente à ucraniana Yuliya Beygelzimer, Sharapova ia a sair do balneário quando deu de caras com Juan Carlos Ferrero, por quem ela tinha tido uma paixoneta. Mal a viu, ele reagiu: "Maria!, que coincidência. Ainda agora estava a dizer aos jornalistas, que me perguntaram quem é que eu achava que ia ganhar o torneio feminino, que ias ser tu. Agora vê lá, não me deixes ficar mal".

Sharapova continuou o seu percurso em Wimbledon, vencendo a seguir Anne Keothavong. "Mas o meu melhor ténis foi na terceira ronda, frente a Daniela Hantuchova. Curiosamente, houve um aspecto que me deixou furiosa. É que ao entrarmos no court vi que ela tinha um vestido igualzinho ao meu. Odiei isso, e assegurei-me que nunca mais voltaria a acontecer. Como? Quando assinei um novo contrato com a Nike, incluí uma cláusula com um corte exclusivo para qualquer torneio onde jogasse".

Em 2004, o pai repreendeu-a: "vais jogar a final de Wimbledon e estás preocupada com uma constipação?! Não arranjes desculpas"

Depois de vencer Amy Frazier, nos oitavos-de-final, e Ai Sugiyama nos quartos, seguiu-se Lindsay Davenport nas meias-finais. "Nunca tinha jogado contra ela. Já tinha ouvido falar do seu poder de fogo, mas uma coisa é ouvir e outra é vê-la do outro lado da rede, a aparecer de repente para fazer mais um ponto. No primeiro jogo, a perder 30-0 no meu serviço, alguma coisa dentro de mim me disse: ‘É impossível ganhar-lhe’. De repente, não se esqueçam que isto é Wimbledon, começou a chover e o jogo foi interrompido".

Dali a alguns minutos, voltaram a jogar e Davenport venceu facilmente, quebrando-lhe o serviço. Sharapova lembra em Unstoppable que pensou que estava sem forças. Depois de um segundo break, Lindsay Daveport venceu facilmente o primeiro set e no segundo fez logo novo break. "Era esta a minha situação, nada favorável, quando de repente voltou a chover e o jogo foi interrompido", conta.

Como chovia com grande intensidade, tiveram de voltar para o balneário. "Deitada na mesa de massagens, enquanto me massajavam as pernas, já estava a pensar em voltar a casa, em ter um lugar à janela no avião". Mas a chuva acabou e fui aquecer para retomar o jogo".

Quando estava para regressar, o treinador foi ter com ela e disse-lhe: "Podes perder o jogo, mas pelo menos tens de a fazer duvidar. O que achas que ela pensou nestas duas horas de paragem? Que já estava na final. Por isso, vai estar com excesso de confiança. Por isso, vais lá para dentro e dás o teu melhor, para lhe lançares dúvidas na cabeça. Não te esqueças, na cabeça dela ela já está na final. Tens de a fazer duvidar".

O treinador saiu e apareceu o pai de Sharapova, Yuri, que tinha um grande sorriso. Ela perguntou-lhe: "Porque estás tão sorridente?". E ele: "Porque sei que vais ganhar esse jogo. E isso faz-me sorrir". Ela reagiu: "Estás louco?! Como é que vou ganhar?". A resposta do pai surpreendeu-a: "Porque isso já aconteceu. Esta noite sonhei que tinhas ganho o jogo e também o torneio. Por isso, só tens de viver o que já aconteceu no meu sonho". O pai, conta Sharapova, agarrou-a no braço e disse-lhe: "Maria, vais ganhar isto: Ouviste? Tu vais ganhar isto".

E, com efeito, a seguir à paragem tudo parecia diferente, conforme recorda Sharapova em Unstoppable. Conseguiu ganhar o segundo set no tiebreak e lançou Davenport num labirinto de dúvidas. "No terceiro set, parecia que estava a descer uma colina numa tábua de skate. Quebrei-lhe o serviço duas vezes e servi para jogo. No fim, com os joelhos a tremer de emoção, fui ter com Lindsay Davenport, que me disse: "Parabéns, jogaste muito bem". E, ao contrário de quase todas as tenistas derrotadas, que no fim dizem apenas o politicamente correcto, ela estava mesmo a ser sincera".

No dia seguinte, Sharapova acordou doente, cheia de dores de cabeça e com febre. Mas o médico tranquilizou-a. "É apenas uma constipação". Na noite antes da final, ela não conseguia dormir. "Pensava na final, na multidão, nas televisões, no jogo, o maior desafio da minha carreira. Depois, havia a adversária, a Serena Williams, que tinha ganho Wimbledon nos dois anos anteriores e queria tornar-se a única, a seguir a Steffi Graf, a ganhar Wimbledon três anos seguidos".

Sharapova a celebrar a vitória em Wimbledon, em 2004. A tenista russa já ganhou cinco torneios de Grand Slam

Depois de uma noite mal dormida, Sharapova acordou com péssimo aspecto e deu conta disso ao pai. Yuri reagiu assim: "Vais jogar a final de Wimbledon e estás preocupada com uma constipação. Logo que entres no campo, esqueces isso. Dormiste mal? Entras no campo e vais ver que nunca estiveste tão acordada na vida. Maria, é a final de Wimbledon, não estejas com desculpas!"

Na final, e apesar do bom início de Serena Williams, Sharapova quebrou-lhe logo o serviço e venceu em dois sets, por 6-1 e 6-4. Mas, ainda pior do que a derrota, comenta Sharapova no livro, foram as "situações humilhantes" que Serena teve de enfrentar "perante as televisões". Foi o que aconteceu logo no primeiro set, quando Serena se estatelou na relva após uma bola longa à qual não chegou. Ou ainda o episódio que aconteceu no segundo set, quando, numa subida à rede, Sharapova respondeu contra o corpo de Serena, atingindo-a com a bola em cheio no nariz.

Numa altura em que ganhava o segundo set por 4-2, levar com a bola na cara enfureceu Serena Williams e descontrolou-a, lembra Sharapova, que a seguir lhe quebrou o serviço e depois aproveitou o seu jogo para empatar 4-4.

As duas tenistas na final do Open da Austrália de 2007. Sharapova diz que Serena passou a odiá-la porque ela ouvi-a a chorar após a derrota em Wimbledon

No quinto jogo do segundo set, Sharapova quebrou-lhe novamente o serviço, após quatro hipóteses falhadas. E, mais uma vez, numa escorregadela de Serena a uma bola longa. "Será que ela fazia aquilo de propósito, como se quisesse dizer: ‘Não, não tiveste uma boa bola, eu é que tive azar’"?, questionou Sharapova em Unstoppable.

Maria Sharapova fez o 6-4 no seu serviço e conquistava assim o primeiro Grand Slam da carreira (no total, tem cinco). Sharapova exultou, lançando a raqueta no ar e levantando os braços. "Para minha surpresa, Serena veio ter comigo à rede e deu-me um abraço, dizendo: ‘Bom jogo’. Ela sorriu-me, mas por dentro estava tudo menos a sorrir".

Foi isso que Sharapova percebeu mais tarde, quando chegou ao balneário, depois da volta triunfal no court central de Wimbledon. "Serena estava no balneário. Eu não a via, mas podia ouvi-la do outro lado da parede. E o que eu ouvi, quando estava a mudar de roupa, foi Serena a chorar, a soluçar, uns sons guturais, assustadores, daqueles que fazemos quando temos falta de ar. Apressei-me a sair rapidamente, mas ela percebeu que eu estava do outro lado, a ouvi-la naquele momento de sofrimento.

Serena Williams, de 36 anos, já ganhou 23 torneios do Grand Slam

"As pessoas questionam-se, muitas vezes, porque é que tenho sempre grandes dificuldades em bater Serena Williams, e, na verdade, nos últimos 10 anos ela tem-me derrotado sempre (2 vitórias para Sharapova, 19 para Serena). As razões para esse desequilíbrio? Os analistas falam na força, no poder do serviço e na confiança de Serena. Isso é tudo verdade, mas, para mim, a verdadeira resposta tem a ver com o que aconteceu naquele balneário, onde a ouvi chorar.



"Não tenho dúvidas que Serena odeia-me por eu ter sido aquela miúda magricelas que, contra todas as expectativas, a derrotou em Wimbledon, impedindo-a de chegar ao terceiro título consecutivo. E odeia-me também porque depois da derrota eu ouvi-a chorar. Isso ela nunca me perdoou. Passado algum tempo dessa final, uma amiga contou-me que ela disse entre amigos: "Nunca mais vou perder com aquela cabra russa".