FC Porto e Chaves empataram esta sexta-feira por 1-1 em jogo da 1ª jornada da fase de grupos da Taça da Liga.Os "azuis e brancos" abriram o marcador por intermédio de Hernâni, aos 74 minutos, mas, a poucos minutos do final, aos 83, Eustáquio repôs a igualdade no Estádio do Dragão.A primeira jornada do Grupo C, que apura o primeiro classificado para as meias-finais da prova, completa-se no domingo, com a recepção do 'secundário' Varzim ao Belenenses.