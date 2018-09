Tudo começou no terceiro jogo do segundo set do Open dos EUA, quando Serena Williams, depois de perder o primeiro set por 6-2, tentava reagir e vencia (2-1), a japonesa Naomi Osaka, de 20 anos. A certa altura, o treinador da norte-americana, Patrick Mouratoglou, faz sinais com as mãos, sugerindo que Serena Williams deveria subir mais vezes à rede. Esta atitude (coaching) valeu-lhe um aviso do árbitro, o português Carlos Ramos.





W illiams reagiu de forma furiosa com o árbitro Carlos Ramos e vociferou: "Sempre que jogo aqui, tenho problemas. Eu não fiz coaching, eu não faço batota. É preciso que isto fique claro. Eu tenho uma filha e não são esses valores que eu lhe passo na sua educação. Deve-me um pedido de desculpas".



Perante isto, Serena foi de novo admoestada, e como já tinha sofrido uma penalização anterior, foi penalizada em um ponto e começou ainda o ponto seguinte a perder 15-0. Furiosa, Serena Williams partiu a raqueta, sofrendo um aviso de mau comportamento. Já com 3-3, Serena continuou em fúria com Carlos Ramos. "Atacar o meu carácter não está certo. Deve-me um pedido de desculpas. Nunca mais vai estar no mesmo court que eu enquanto viver. És um mentiroso e deves-me um pedido de desculpas. Diz isso, pede desculpa. Como te atreves a insinuar que eu fiz batota. Roubas-te-me um ponto, também és um ladrão".



Em lágrimas, a tenista americana chamou uma das responsáveis do torneio e foi gritando: "Isto não é justo, é por eu ser mulher. Lutei tanto para chegar aqui e agora aconteceu isto". Serena foi ainda falar com Brian Earley, uma das juízes do torneio.



Serena Williams acabou por perder o segundo set por 6-3, e no final abraçou Osaka, que chorava desalmadamente ao triunfar pela primeira vez num torneio do Grand Slam.

Apesar de estar a ganhar 30-15, Serena cometeu dois erros e passou a perder 30-40, ficando em risco de break. Ainda assim, conseguiu ragir e passou a vencer 3-1. No final do ponto, foi ter com o árbitro e exclamou: "Eu não faço batota".Só que no jogo seguinte Serena, com duas duplas faltas consecutivas, deu logo a oportunidade de Osaka fazer o break, a 30-40. Que conseguiu, com Serena a responder para a rede.