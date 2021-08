O dia em que Barshim não parou de tocar à campainha de Tamberi 

O italiano Gianmarco Tamberi e o qatari Mutaz Essa Barshim protagonizaram um dos momentos mais icónicos dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Os dois saltadores em altura dividiram a medalha de ouro este domingo depois de terem ambos alcançado a marca dos 2.37 metros, sem terem conseguido chegar aos 2.39. Há dez anos que são amigos, depois de se terem conhecido nos EUA em 2010, no Mundial de Júniores.



Esta conquista também aconteceu depois de Tamberi e Barshim terem passado por lesões no tornozelo. O primeiro foi Tamberi, em 2016. Foi impedido de participar nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, após ter fracturado o tornozelo numa competição no Mónaco. Depois de ter alcançado o recorde pessoal de 2.39, lesionou-se a tentar os 2.41.





Um ano depois, participou na Liga de Diamante, em Paris. Mas ficou muito desiludido com a sua prestação e nesse dia, fechou-se no quarto. Muitos outros saltadores tentaram falar com ele, mas Mutaz Essa Barshim tocou-lhe à porta no dia seguinte, relatou Tamberi à imprensa. "Ele começou a tocar à campainha. Disse-lhe para se ir embora, mas ele continuava. 'Gimbo, Gimbo, por favor, quero falar contigo.' Deixei-o entrar e falámos. Eu chorei. Ele tentou acalmar-me, e disse-me o que tinha a dizer. 'Não te precipites, tiveste um azar dos grandes e já estás na Liga de Diamante. Ninguém esperava isso. Agora deves demorar o teu tempo, mas não esperes demasiado ao início.'"