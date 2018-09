Luisão, 37 anos, terminou esta terça-feira a carreira de futebolista com uma cerimónia no relvado do Estádio da Luz. O brasileiro chegou ao emblema das 'águias' em 2003/04, proveniente do Cruzeiro, e tornou-se no jogador com mais títulos conquistados com a camisola do Benfica, com seis campeonatos, três Taças de Portugal, quatro Supertaças Cândido Oliveira e sete Taças de Liga.





O presidente Luis Filipe Vieira também subiu ao palanque para prestar a sua homenagem "Recordo com nostalgia o dia em que no velhinho Estádio da Luz conheci um rapaz franzino no corpo mas um grande homem. Agota olho para um profissional feliz que se despede com orgulho", referiu o presidente das 'águias'.Luisão conclui com os agradecimentos. "Devo quase tudo ao presidente Vieira, devo quase tudo ao Benfica, à minha esposa e filhas. Que três mulheres fortes que tenho em casa. São quem me cobra no dia a dia. Correspondi a tudo o que me deram em campo e faço de tudo para defender este clube, com garra e dedicação por onde levar o nome do Benfica. Foi assim no passado e será no futuro. Vejo apenas 'obrigado capitão' mas chegou a hora de dizer 'obrigado Benfica'", acrescentou.