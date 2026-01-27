Nuno Santos regressa aos treinos do Sporting 458 dias depois

Nuno Santos, de 30 anos, sofreu uma rutura total do tendão rotuliano do joelho direito em 26 de outubro de 2024.

O lateral Nuno Santos regressou esta terça-feira aos treinos do Sporting, 458 dias depois de se ter lesionado com gravidade no joelho direito, na véspera da visita ao Athletic Bilbau, da Liga dos Campeões de futebol.



Nos 15 minutos abertos do treino do Sporting à comunicação social, Nuno Santos já esteve às ordens do treinador Rui Borges, sendo muito cumprimentado pelos seus companheiros de equipa.

Nuno Santos, de 30 anos, sofreu uma rutura total do tendão rotuliano do joelho direito em 26 de outubro de 2024, na visita ao Famalicão, em jogo da I Liga portuguesa, quando os ‘leões’ ainda eram treinados por Ruben Amorim.

Ainda hoje os ‘leões’ viajam para Bilbau, com Rui Borges e um jogador a fazerem a antevisão do jogo com o Athletic, no Estádio San Mamés, às 19:30 locais (18:30 em Lisboa).

Na quarta-feira, o Sporting visita o Athletic Bilbau, em jogo da oitava e última jornada da fase de liga da Liga dos Campeões, que será arbitrado pelo alemão Felix Zwayer.

O Sporting ocupa o 10.º lugar da fase de liga, com 13 pontos, e ainda tem possibilidade de chegar aos oito primeiros, que têm acesso direto aos oitavos de final, enquanto o Athletic Bilbau é 23.º, com oito, em zona de play-off.