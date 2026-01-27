Sábado – Pense por si

Ciclista Jay Vine sofreu fratura no pulso após chocar com um canguru

Lusa 13:58
Na última etapa do Tour Down Under.

O ciclista australiano Jay Vine, um dos 'escudeiros' de João Almeida no próximo Giro, fraturou o escafoide do pulso esquerdo, após ter sido abalroado por um canguru na última etapa do Tour Down Under, prova que ganhou.

Jay Vine acabou por ganhar o Tour Down Under
Jay Vine acabou por ganhar o Tour Down Under AP

"Depois da corrida, o Jay revelou sentir dores no pulso devido à queda na última etapa. Após uma avaliação médica, descobrimos que sofreu uma fratura significante no escafoide do pulso esquerdo", explicou o diretor clínico da UAE Emirates, numa nota publicada pela equipa.

O 'rei' da montanha das últimas duas edições da Volta a Espanha caiu na quinta e última etapa do Tour Down Under, quando estavam decorridos pouco mais de 70 quilómetros, depois de um canguru saltar para o meio do pelotão.

O ciclista de 30 anos conseguiu acabar a tirada e confirmar a conquista da geral da prova australiana, mas na "terça-feira de manhã foi submetido a uma cirurgia bem-sucedida".

"Fica afastado da competição durante a recuperação do pós-operatório e a reabilitação", informou ainda o médico Adrian Rotunno.

O campeão australiano de contrarrelógio é um dos seis ciclistas que vai acompanhar o português João Almeida na Volta a Itália, que decorre entre 08 e 31 de maio.

Tópicos Fraturas últimas horas Ciclismo Jay Vine Tour Down Under Emirates Itália Emirados Árabes Unidos Espanha
Investigação
