Benfica fecha acordo com a NOS para os direitos televisivos e garante mais de 100 M€ em duas épocas

Anúncio foi feito na tarde desta segunda-feira e diz respeito às próximas duas temporadas

O Benfica vendeu à NOS os direitos televisivos das próximas duas temporadas por um montante de 104,6 milhões de euros, ou seja, 52,3 M€ por temporada. O anúncio foi realizado na tarde desta segunda-feira e tem em conta os 34 jogos que o Benfica vai disputar em casa, para o campeonato, ao longo das duas épocas e que serão transmitidos na BTV.

De acordo com o comunicado do Benfica enviado à CMVM, ficou ainda estabelecido "um contrato de exploração publicitária do Canal Benfica TV que deverá atingir um montante adicional de 2,4 milhões de euros", pelo que o montante total poderá chegar aos 107 M€.

As águias referem ainda que seguram "o direito de exploração da publicidade dinâmica no Estádio do Sport Lisboa e Benfica durante as épocas desportivas de 2026/27 e 2027/28", que os encarnados valorizam em 7,2 M€.

Já o comunicado da NOS refere apenas o valor fixo de 104,6 milhões de euros referentes ao contrato de "cessão dos direitos de transmissão televisiva e multimédia dos jogos em casa da equipa A do Benfica para o campeonato nacional de futebol da 1.ª Divisão, bem como dos direitos de transmissão e distribuição do canal Benfica TV".

Leia o comunicado:

"A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD assinou com a NOS um contrato de venda dos direitos televisivos para as épocas 2026/27 e 2027/28, por um montante total que ascende a 114,2 milhões de euros (57,1 milhões de euros/ano). É o valor mais avultado de sempre em Portugal.

No comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários nesta segunda-feira, 26 de janeiro, a Benfica SAD explicita: "Foi hoje celebrado entre a Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD, a Benfica TV, S.A., a NOS, SGPS, S.A. e a NOS Lusomundo Audiovisuais, S.A. um contrato de cessão dos direitos de transmissão televisiva e multimédia dos jogos em casa da Equipa A de Futebol Sénior da Benfica SAD para o Campeonato Nacional de futebol da 1.ª Divisão, bem como dos direitos de transmissão e distribuição do Canal Benfica TV. O contrato tem uma duração de dois anos, correspondente às épocas desportivas de 2026/27 e 2027/28, ascendendo a uma contrapartida financeira global de 104,6 milhões de euros."

No acordo efetivado entre as partes ficou ainda estabelecido "um contrato de exploração publicitária do Canal Benfica TV que deverá atingir um montante adicional de 2,4 milhões de euros".

Na negociação, a Benfica SAD garantiu ainda a retenção do "direito de exploração da publicidade dinâmica no Estádio do Sport Lisboa e Benfica durante as épocas desportivas de 2026/27 e 2027/28, valorizado em 7,2 milhões de euros".

Assim, o valor total de receitas de televisão ascenderá a 114,2 milhões de euros nas temporadas desportivas de 2026/27 e 2027/28."



Evolução das receitas de direitos televisivos do Benfica, entre 2016 e 2025