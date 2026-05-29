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Desporto

Nuno Borges eliminado por Andrey Rublev na terceira ronda de Roland Garros

Lusa 13:40
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Tenista português perdeu em três sets.

O tenista português Nuno Borges foi esta sexta-feira eliminado pelo segundo ano seguido na terceira ronda de Roland Garros, ao perder em três sets com o russo Andrey Rublev, 11.º cabeça de série do Grand Slam francês de 2026.

Nuno Borges em ação em Roland Garros
Nuno Borges em ação em Roland Garros EPA

O número um português, 51.º classificado do ranking mundial, foi incapaz de contrariar o favoritismo de Rublev, que ocupa o 13.º lugar na hierarquia da ATP e se impôs pelos parciais de 7-5, 7-6 (7-2) e 7-6 (7-2), após duas horas e 42 minutos de confronto no 'court' em terra batida do segundo Grand Slam da temporada.

Borges, de 29 anos, que participa pela quinta vez em Roland Garros, voltou a cair na terceira ronda (o melhor resultado no 'major' parisiense), tal como aconteceu em 2025, enquanto Rublev vai defrontar nos oitavos de final o vencedor do encontro entre o australiano Alex De Minaur (número sete mundial) e o checo Jakub Mensik (27.º).

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