Noiva de Jake Paul pode receber verba astronómica por mostrar soutien desportivo nos Jogos de Inverno

A patinadora holandesa Jutta Leerdam poderá estar prestes a arrecadar mais de um milhão de dólares (cerca de 846 mil euros) num eventual acordo com a Nike, na sequência de um gesto muito subtil, mas que deu que falar nos Jogos Olímpicos de Inverno.



Jutta Leerdam ganhou medalha de ouro nos 1.000 metros de velocidade em patinagem em Milão-Cortina'2026 AP

Aos 27 anos, a atleta – noiva do famoso youtuber e pugilista Jake Paul – brilhou na prova dos 1.000 metros em patinagem de velocidade, ao conquistar a medalha de ouro e estabelecer ainda um novo recorde olímpico no processo - 1.12.31 minutos. No entanto, foi o que aconteceu após cortar a meta que rapidamente se tornou viral. Emocionada, a Leerdam abriu o fecho do fato de competição e exibiu o soutien desportivo da Nike. A imagem foi amplamente partilhada nas redes sociais, incluindo junto dos 298 milhões de seguidores da marca no Instagram.



O momento em que Jutta Leerdam abriu o fato e que lhe valer uma fortuna Lusa/EPA

De acordo com Fredereique de Laat, fundadora da Branthlete – empresa especializada em publicidade para atletas femininas –, o impacto mediático poderá traduzir-se num contrato milionário. “Com a Nike, suspeito que estamos a falar de um valor acima de um milhão”, afirmou ao jornal holandês 'AD'.

Também Ju Meindert Schut, editora-chefe da revista de negócios 'Quote', revelou que Leerdam, que conta com 6,2 milhões de seguidores no Instagram, poderá ganhar cerca de um cêntimo por cada seguidor numa publicação patrocinada. Feitas as contas, isso poderá significar aproximadamente 62 mil euros por cada publicação associada à marca norte-americana.

Assim, a competição em Milão-Cortina está a revelar-se proveitosa para a companheira de Jake Paul em dinheiro e medalhas. Além do ouro e respetiva marca olímpica nos 1.000 metros, ganhou ainda a prata nos 500 metros.