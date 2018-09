Os futebolistas Carlos Mané e Wendel foram este sábado chamados por José Peseiro para a estreia na Taça da Liga, no domingo, com o Marítimo, numa lista de que o treinador fez sair Lumor e Nani.O extremo internacional português, que regressou esta época ao Sporting e marcou três golos em quatro jogos, é baixa para a recepção aos insulares (20:00), depois de ter tido queixas musculares.Na lista de 21 jogadores, da qual Peseiro terá ainda de abdicar de três, destaque para as entradas de Carlos Mané e Wendel, que ainda não jogaram esta época.O treinador dos 'leões' não conta também com o central Mathieu, nem com o goleador holandês Bas Dost, que continuam a recuperar de lesões.O jogo entre Sporting e Marítimo corresponde ao grupo D da Taça da Liga, do qual fazem também parte Estoril Praia e Feirense, que se defrontam na segunda-feira no Estádio António Coimbra da Mota.Lista dos 21 convocados:- Guarda-redes: Renan Ribeiro, Luís Maximiano e Salin.- Defesas: Marcelo, Coates, Jefferson, André Pinto, Ristovski e Bruno Gaspar.- Médios: Bruno Fernandes, Acuña, Battaglia, Petrovic, Gudelj e Wendel.- Avançados: Montero, Carlos Mané, Raphinha, Diaby, Castaignos e Jovane Cabral.