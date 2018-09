O Sporting informou este sábado que por decisão da UEFA - e com base num processo instaurado após o jogo com o Atlético de Madrid realizado a 12 de Abril - foi punido com o encerramento de 3.000 lugares na Central Poente do Estádio José Alvalade devido ao arremesso de um objecto em direcção da equipa de arbitragem. Sendo assim, a limitação para o encontro com o Qarabag foi reduzida.Face a esta decisão da UEFA, o Sporting deixa um apelo: "Mais do que nunca, e tendo em consideração os últimos acontecimentos no desporto nacional, é importante que todos os nossos sócios e adeptos tenham perfeita consciência que o mau comportamento do público pode gerar sérios prejuízos ao clube. Desta forma, apelamos a que todos os sócios e adeptos do Sporting Clube de Portugal (tanto nos jogos em nossa casa, como também nos jogos fora de Alvalade) tenham uma conduta correcta e de ‘fair-play’ para com todos os agentes desportivos".Os bilhetes para a 1ª jornada da Liga Europa começam a ser vendidos domingo nas bilheteiras do Estádio José Alvalade (online já é possível desde 7 de Dezembro). Os preços para a estreia nas competições europeias 2018/2019 vão desde os 10 euros para sócios e 15 para adeptos.