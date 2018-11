Claque de Alvalade declara apoio ao seu líder, acusado de pelo menos 99 crimes, entre os quais sequestro, detenção de arma proibida, tráfico de droga e terrorismo.

A claque do Sporting Juventude Leonina emitiu esta sexta-feira um comunicado, saindo em defesa de Mustafá, o líder que é um dos principais acusados na investigação ao ataque à Academia de Alcochete.

"Após mais uma semana de desenvolvimentos públicos sobre os quais a Juventude Leonina e o seu Presidente/Líder voltaram a estar no centro das atenções, através de uma investigação descabida e sem fundamentos verdadeiros, para dar visibilidade aos meios de comunicação social, ou até utilizarem os mesmos para outros interesses, e retirarem o foco de casos que estão a decorrer noutras instâncias jurídicas, fazendo com que esses sejam desvalorizdos", refere o documento.



Nuno Mendes está acusado de 40 crimes de ameaça agravada, 19 de ofensa à integridade física qualificada, 38 de sequestro, um de detenção de arma proibida e um de tráfico de droga, bem como de crimes que são classificados como terrorismo, não quantificados.





Mustafá foi detido no domingo, com base em mandados emitidos pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa, no mesmo dia em que foi detido o ex-presidente do Sporting Bruno de Carvalho, que ficou sujeito às mesmas medidas de coação, impostas por Carlos Delca.



Em 15 de maio, a equipa de futebol do Sporting foi atacada na academia do clube, em Alcochete, por um grupo de cerca de 40 alegados adeptos encapuzados, que agrediram alguns jogadores, membros da equipa técnica e outros funcionários.



A GNR deteve no próprio dia 23 pessoas e efetuou, posteriormente, mais detenções, que elevaram para 44 o número de arguidos, dos quais 38 estão em prisão preventiva.