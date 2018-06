A selecção mexicana de futebol venceu no sábado a sua congénere escocesa por 1-0, em jogo de preparação para o Campeonato do Mundo da Rússia, disputado no estádio Azteca, na Cidade do México.Um golo de Giovani dos Santos, aos 13 minutos, foi o suficiente para a equipa mexicana vencer a partida, num encontro em que foi claramente dominadora, mas muito displicente no ataque.O portista Hector Herrera e o benfiquista Raul Jimenez alinharam de início, tendo ambos saído perto dos 60 minutos, enquanto o 'dragão' Jesus Corona entrou na partida aos 73 minutos.O México, cujo último jogo de preparação está agendado para 9 de Junho com a Dinamarca, em Brondby, integra o grupo F do Mundial da Rússia, juntamente com Alemanha, Suécia e Coreia do Sul.