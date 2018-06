Ex-ministro Poaires Maduro apoia MAG do Sporting contra a direcção

"A crise no meu clube ganhou uma dimensão existencial. Já não está apenas em causa quem pode gerir melhor o clube, oferecer-nos mais sucessos ou melhor preservar e promover a sua imagem. Está em causa a sua sobrevivência". Assim escreve este domingo no Facebook Miguel Poiares Maduro, ministro do governo de Passos Coelho.

O jurista promete empenho na tarefa de tornar possível a assembleia geral destitutiva que a MAG marcou para dia 23 e que a direcção diz que não se vai realizar.

Num longo texto publicado na rede social, o ex-governante anuncia que integra "com ouros juristas" uma equipa que vai colaborar com a Mesa da Assembleia Geral para "repor a legalidade no clube e devolver o poder aos sócios".O texto é muito crítico de Bruno de Carvalho e a sua direcção. Poiares acusa o presidente de ter feito tábua raza dos estatutos, ao nomear comissões provisórias para substituir a MAG e o Conselho Fiscal. "(...) em poucos dias acabou com a democracia e separação de poderes no clube. Foi como se um governo, descontente com as decisões de um parlamento e dos tribunais, os decidisse extinguir e substituir por outros da sua escolha...", diz Poiares Maduro.